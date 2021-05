Business news: Tlc, iniziativa di Germania e Francia per il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia intendono finanziare progetti per le applicazioni 5G e le reti di comunicazione private con lo stanziamento di fino a 20 milioni di euro ciascuno. Entrambi i Paesi hanno ora pubblicato la relativa richiesta di finanziamento congiunta. È quanto comunica il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Il titolare del dicastero, Peter Altmaier, ha dichiarato: “Sono lieto del fatto che ora stiamo compiendo un altro passo con la Francia verso una maggiore sovranità tecnologica con il 5G”. Per l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), “le reti 5G private sono una componente infrastrutturale importante per la nostra economia”. Ad esempio, tali infrastrutture consentono alle imprese di “attuare rapidamente soluzioni innovative per l'Industria 4.0”. Con il nuovo finanziamento, le aziende francesi e tedesche possono “unire le loro conoscenze e competenze e, insieme ai loro prodotti e servizi, creare soluzioni 5G flessibili e sicure in Europa”. A sua volta, il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha affermato: “La sovranità tecnologica dell'Europa è possibile solo con una maggiore cooperazione europea”. Secondo Le Maire, “lo sviluppo franco-tedesco di un'infrastruttura 5G sicura è un buon esempio di questo lavoro comune”. Con investimenti congiunti in questa nuova tecnologia, “possiamo accelerarne l'uso diffuso e rafforzare la nostra competitività”, ha infine evidenziato Le Maire. (Geb)