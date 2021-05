Business news: ministro Finanze Mali, nuovo programma con Fmi il 3 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia stringerà il 3 giugno un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha annunciato il ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, intervenendo al Forum economico di Kopaonik che si tiene quest'anno a Belgrado. Mali ha precisato che questo accordo, così come il precedente, non implicherà un sostegno finanziario. Il ministro ha aggiunto che la Serbia ha ottenuto un grande successo dal punto di vista delle finanze pubbliche nonostante gli aiuti stanziati contro le conseguenze della pandemia da Covid-19. Il debito pubblico, ha concluso Mali, non ha superato il 60 per cento e si manterrà entro questo limite anche nel prossimo periodo. (Seb)