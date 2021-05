Business news: Banca centrale Montenegro, debito pubblico al 105 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico del Montenegro ha raggiunto il 105 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nazionale. E' quanto contiene la relazione presentata dalla Banca centrale montenegrina sui conti pubblici del Paese. Secondo la relazione la ripresa economica sarà possibile solo con un aumento generale dei consumi e degli investimenti. L'economia nazionale è stata colpita duramente dalla pandemia di Covid-19, si legge nel rapporto, con un calo del Pil del 15,2 per cento nel 2020. Il settore più colpito è stato quello del turismo, con un calo dell'83,2 per cento del numero dei turisti nel 2020 rispetto all'anno precedente. Il numero dei pernottamenti è invece diminuito dell'82,1 per cento. "Tendenze negative sono state registrate nel mercato del lavoro, dove il numero di dipendenti in tutti i settori è diminuito. Il numero di disoccupati nel 2020 è aumentato del 13,4 per cento rispetto al 2019", si legge ancora nel report. Il deficit di bilancio alla fine del 2020 ammontava al 10,1 per cento del Pil, mentre il debito pubblico, secondo i dati preliminari del ministero delle Finanze, ha raggiunto il 105,2 per cento. "Questi indicatori indicano un rischio elevato che, nel prossimo periodo, sarà molto impegnativo da gestire. Una significativa ripresa economica non può essere prevedibile senza una maggiore generazione di consumi, ed in particolare investimenti", conclude il rapporto. (Seb)