Business news: Total acquisisce 20 per cento di Hysetco, operatore di taxi a idrogeno

- Il gruppo petrolifero francese Total ha annunciato l'acquisizione del 20 per cento di Hysetco, operatore che gestisce i taxi a idrogeno Hype. Nel dettaglio, Hysetco detiene "la prima flotta di taxi a idrogeno ai mondo, lanciata nel 2015 e impiegata nella regione (di Parigi) Ile-de-France sotto il marchio Hype insieme a stazioni di ricarica di idrogeno", si legge in un comunicato, dove si spiega che nella capitale francese Hysetco ha circa 700 vetture. Il valore dell'operazione non è stato precisato. Hysetco tra i suoi azionisti conta anche Air Liquide, Toyota, Kouros e la Società del taxi elettrico parigino (Step). (Frp)