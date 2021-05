Business news: Regno Unito, Marks & Spencer chiuderà 30 negozi nei prossimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marks & Spencer (M&S), la multinazionale britannica che si occupa di vendita al dettaglio, chiuderà altri 30 negozi nei prossimi dieci anni, come parte del suo piano di risanamento. Lo ha annunciato la società stessa in un comunicato, giustificando la decisione con “le grandi perdite dell'anno scorso, dato che la pandemia di Covid ha influito negativamente sulla vendita dell'abbigliamento”. Il comparto della moda e degli articoli per la casa ha registrato infatti un calo delle vendite del 31,5 per cento, riflettendo il "pesante impatto" delle chiusure dei negozi. "Nella maggior parte di questo periodo, le nostre operazioni sono state gravemente limitate dal cambiamento della vita quotidiana, dagli effetti del distacco sociale e dalla chiusura parziale o completa di ampie parti del nostro patrimonio di negozi", ha detto M&S, sottolineando che "questo ha portato a cambiamenti sostanziali nel mix di prodotti che i clienti hanno acquistato, e a un'ampia divergenza di formati e canali dei negozi". Tuttavia, M&S ha detto che le vendite di abbigliamento e casa sono aumentate dalla riapertura. Tuttavia, “le vendite di cibo sono in crescita e contribuiscono a una performance finanziaria resiliente in un anno di perturbazione", si legge nel comunicato. (Rel)