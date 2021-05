Usa: Biden propone bilancio 2022 da 6 mila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proposto un bilancio per il 2022 da 6 mila miliardi di dollari. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”, ricordando che si tratta del budget riferito all’anno fiscale che inizia il primo ottobre. Si tratta in ogni caso di una base negoziale su cui andranno a lavorare le commissioni del Congresso federale e le due camere stesse nei prossimi mesi. La proposta di Biden va a concentrarsi sulle aree ritenute prioritarie dalla sua amministrazione, tra cui le infrastrutture – cui è dedicato il piano da 1.700 miliardi - l'istruzione, la ricerca, la sanità pubblica, i congedi familiari retribuiti e l'assistenza all'infanzia. "Dobbiamo cogliere il momento per reinventare e ricostruire una nuova economia che investa nella promessa e nel potenziale di ogni cittadino", ha dichiarato il presidente in un messaggio ai legislatori del Senato e della Camera dei rappresentanti.(Nys)