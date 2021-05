Business news: Spagna, governo investirà 10 miliardi per promuovere zone rurali a rischio spopolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo investirà 10 miliardi di euro dei fondi del Piano per la ripresa per promuovere la Spagna rurale nei prossimi sei anni a causa del rischio spopolamento di oltre 3.400 comuni, il 40 per cento del totale. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", lo ha annunciato il primo ministro, Pedro Sanchez nel corso di un evento svoltosi al palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo) evidenziando forti divari esistenti tra le aree urbane e quelle rurali del Paese. Sanchez ha spiegato che l'obiettivo dell'esecutivo è di "lavorare instancabilmente affinché tutti i territori abbiano opportunità". A questo proposito il premier ha citato l'esempio delle province di Soria, Teruel e Cuenca, tra le meno popolate d'Europa, dove gli abitanti si trovano in media a una distanza di 22,5 chilometri dai servizi pubblici locali, come un ambulatorio o un distributore di benzina, rispetto ai 2,15 chilometri delle aree urbane. Il governo ha, dunque, lanciato un piano di 130 misure, per ripensare il territorio puntando principalmente sulla "piena digitalizzazione e la promozione del telelavoro". (Spm)