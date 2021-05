Business news: Germania, settore fieristico chiede fine blocco anti-Covid a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore fieristico della Germania, chiuso da mesi per il contenimento della pandemia di Covid-19, chiede che il blocco in vigore nel Paese contro il virus termini al più tardi a settembre prossimo. Intervistato dal quotidiano “Bild”, il direttore generale del Comitato dell'economia tedesca per le esposizioni e le fiere (Auma), Joern Holtmeier, ha avvertito che,” senza una prospettiva di apertura affidabile per il comparto”, sono a rischio 160 mila posti di lavoro. Pertanto, le fiere devono tornare a tenersi da non più tardi di settembre. Secondo i dati preliminari dell'Auma, nel 2020 il settore fieristico tedesco ha perso quasi tre quarti del fatturato Delle oltre 360 ​​fiere internazionali e regionali pianificate, oltre il 70 per cento è stato annullato o rinviato a causa della pandemia di Covid-19. (Geb)