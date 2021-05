Business news: compagnia ToMontenegro avvia vendita dei primi biglietti aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la vendita dei biglietti aerei da parte della nuova compagnia ToMontenegro. Lo riferisce l'emittente "Tv Vijesti", precisando che i biglietti riguardano i primi voli che verranno effettuati dalla nuova compagnia montenegrina, ovvero quelli fra Podgorica e Belgrado e fra Tivat e Belgrado a partire dal prossimo 10 giugno. La portavoce della compagnia Mina Mukovic ha spiegato all'emittente che la vendita inizierà con una promozione speciale. "La promozione sarà valida per un biglietto di andata e ritorno sia da Tivat che da Podgorica al prezzo di 109 euro. È un numero limitato di posti, quindi vorrei incoraggiare le persone ad acquistare i biglietti il prima possibile", ha detto Mukovic. Secondo quanto riferiva il 10 maggio il portale "Investitor", i primi voli della nuova compagnia di bandiera montenegrina dovrebbero riguardare oltre Belgrado anche le destinazioni di Lubiana e Francoforte. "Queste rotte sono confermate e sicure. In base alle restrizioni (anti Covid) e alla disponibilità dei posti verrà stilato il calendario definitivo", ha affermato allora il sottosegretario agli Investimenti Zoran Radunovic aggiungendo che c'è un grande interesse per i voli da e verso Lubiana. "Avremo anche servizi per Belgrado da Podgorica e Tivat. La direzione della compagnia sta negoziando su potenziali destinazioni aggiuntive", ha detto Radunovic. (Seb)