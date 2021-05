Business news: Romania, la flotta della compagnia aerea Tarom sarà ridotta a 17 velivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flotta della compagnia aerea romena Tarom sarà ridotta nei prossimi anni: nel 2024 ci saranno solo 17 aerei con le insegne di tale società. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti romeno, Catalin Drula, in un'intervista all'agenzia di stampa "Digi24". "D'altra parte, i voli charter potrebbero essere una buona soluzione per realizzare profitti: in una sola settimana ci sono stati 70 voli per l'Egitto", ha affermato il ministro dei Trasporti romeno. "Per quanto riguarda la flotta, rimarranno gli Atr e i Boeing. Rimarranno circa 17 aerei, il che riduce notevolmente i costi. Questo è stato un grosso problema per Tarom: far funzionare 3 tipi di aerei", ha detto il ministro Drula. Tarom dispone attualmente di 29 aerei, dopo che diversi Boeing e Atr sono entrati nella sua flotta nel periodo 2017-2020, e i vertici della compagnia aerea non sono ancora riusciti a sbarazzarsi di quelli vecchi. Alcuni degli aerei attualmente a disposizione della Tarom saranno venduti. Sette piccoli aerei, utilizzati su voli nazionali o di corto raggio, verranno consegnati ad Ats, con la quale Tarom ha firmato un contratto per l'acquisto di nuovi velivoli. (Rob)