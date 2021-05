Business news: viceministro Economia Ucraina, oltre 40 milioni tonnellate di cereali e legumi esportati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha esportato sui mercati esteri 40,9 milioni di tonnellate di cereali, legumi e farina. Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia, Taras Kachka, come riporta l'agenzia di stampa “Ukrinform”. In particolare, nella stagione 2020/2021 sono state esportate 20,4 milioni di tonnellate di mais, 15,6 milioni di tonnellate di grano, 4,1 milioni di tonnellate di orzo, e 109,9 mila tonnellate di farina. "Dato il ritmo attuale delle esportazioni di grano, si può dire che tutti gli accordi del memorandum sul grano saranno rispettati, le esportazioni di grano non supereranno i volumi concordati e il livello dei saldi transitori sarà abbastanza alto”, ha detto Kachka, sottolineando che “l'Ucraina è uno dei pochi Paesi al mondo che è completamente autosufficiente in termini di cibo grazie alla propria produzione, e può anche esportare il surplus sui mercati mondiali". (Rum)