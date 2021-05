Business news: Westinghouse, possiamo garantire alla Polonia la tecnologia nucleare più sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Westinhouse può garantire alla Polonia la tecnologia nucleare più sicura al mondo. Lo ha detto David Durham, a capo dell'unità Energy Systems and Environmental Services della compagnia statunitense, intervistato dall'agenzia di stampa "Pap". "Abbiamo il significativo sostegno del governo degli Stati Uniti e non l'abbiamo mai avuto. E' una situazione storica straordinaria. Per questo motivo dal nostro punto di vista il progetto polacco è assolutamente diverso dal passato. L'amministrazione statunitense ha la capacità di favorire il nostro progetto, tra le altre cose attraverso Exim Bank, l'agenzia di credito alle esportazioni, grazie alla quale possiamo ottenere anche fino al 60-70 per cento dei finanziamenti necessari", spiega Durham, aggiungendo che negli ultimi anni è cambiata la normativa statunitense per gli aiuti destinati allo sviluppo all'estero e ora è possibile sostenere progetti nucleari all'estero. Westinghouse produce AP1000, un reattore nucleare ad acqua pressurizzata (Pwr) di terza generazione dalla potenza di 1,1 gigawatt e con sistemi di sicurezza passivi. Questo tipo di reattore soddisfa i requisiti formulati all'interno del Programma strategico sull'energia atomica della Polonia. L'azienda statunitense sta preparando la parte tecnica dell'offerta al governo polacco prevista dall'accordo bilaterale in tema di "collaborazione al fine di sviluppare un programma energetico nucleare a scopo civile". (segue) (Vap)