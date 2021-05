Cile: Covid, secondo record di contagi nonostante vaccinazione avanzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce anche il numero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva: nelle ultime 24 ore sono stati contati 3.067 malati gravi - uno dei numeri più alti registrati -, il che implica che ci sono solo 207 posti letto disponibili di terapia in tutto il Paese. L'aumento dei contagi è iniziato nuovamente una settimana fa, proprio mentre il Paese sembrava riprendersi da una grave seconda ondata avvenuta a marzo e aprile, dopo le ferie estive. Finora, la cifra peggiore dell'intera pandemia era stata registrata il 9 aprile, con 9.171 contagi. Con l'arrivo di maggio, ed un leggero miglioramento nel numero di casi, le autorità hanno iniziato a revocare le misure restrittive in vari distretti ed hanno introdotto una tessera che permette la libera mobilità dei vaccinati. Attualmente in Cile è in vigore lo stato di Catastrofe con il coprifuoco in tutto il paese dalle 22 alle 05, mentre pure i confini sono chiusi fino al 15 giugno. (segue) (Abu)