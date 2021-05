Business news: nave russa Fortuna avvia posa tubi Nord Stream 2 in acque tedesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave posatubi russa Fortuna ha avviato il posizionamento delle condotte del gasdotto Nord Stream 2, in completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, nelle acque della zona economica esclusiva tedesca (Zee). È quanto comunicato da Nord Stream 2 AG, l'operatore del progetto. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il 17 maggio scorso, l'Ufficio federale per la navigazione marittima e l'idrografia (Bsh) ha autorizzato la prosecuzione dei lavori del Nord Stream 2 per due chilometri nella Zee della Germania. (Geb)