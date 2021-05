Business news: Spagna, accordo Iberdrola-Cummins per costruzione fabbrica elettrolizzatori in Castiglia La Mancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Iberdrola e la statunitense Cummins hanno firmato un accordo per la costruzione di un impianto elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde nella provincia di Guadalajara, in Castiglia La Mancia. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'investimento complessivo sarà di 50 milioni di euro. La fabbrica, che dovrebbe entrare in funzione nel 2023, ospiterà l'assemblaggio e il collaudo dei sistemi per una produzione di 500 MW con l'obiettivo di aumentare la sua capacità a più di 1 GW. "Questa iniziativa accelererà la produzione di idrogeno verde in Spagna e creerà una nuova industria, la fabbricazione di sistemi di elettrolizzatori, con un alto potenziale di crescita", ha affermato il presidente di Iberdrola, Ignacio Sanchez Galan. L'azienda energetica spagnola dispone già in Castiglia La Mancia di 2,3 GW di energia eolica e fotovoltaica, la terza in regione termini di produzione, ed ha recentemente completato tre progetti fotovoltaici per un totale di 150 MW. Iberdrola ha presentato 53 progetti relativi all'idrogeno verde nell'ambito del Piano per la ripresa del governo spagnolo che attiverebbero investimenti per 2,5 miliardi di euro. (Spm)