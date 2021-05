Usa: Casa Bianca, Biden resta determinato a far luce su assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "rimane determinato" a sostegno di un’indagine in grado di far luce sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso, dove un gruppo di sostenitori dell’ex presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. "Il presidente è stato chiaro sul fatto che gli eventi vergognosi del 6 gennaio devono essere indagati in modo indipendente e completo", ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One la vice portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Il presidente "rimane impegnato in questo senso e continueremo a lavorare con il Congresso per trovare un percorso tale da garantire che ciò accada", ha aggiunto. (segue) (Nys)