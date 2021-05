Senato: Rizzotti (FI), basta odio sul web, vicinanza a presidente Casellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È intollerabile l’escalation di odio, culminato addirittura in minacce di morte sui social network, che hanno raggiunto la seconda carica dello Stato. Bene ha fatto il presidente Casellati a non lasciarsi intimidire e a denunciare i suoi aggressori che non possono essere semplicemente catalogati come leoni da tastiera". Lo dichiara la vicepreside dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti. "È tempo che si avviino indagini serie perché l’anonimato concesso dal web non può essere uno scudo per l’impunità. Al presidente Casellati esprimo la mia vicinanza e il mio totale sostegno”, aggiunge in una nota.(Com)