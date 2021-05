Governo: ecco il comunicato stampa del Consiglio dei ministri (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nomine. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato il conferimento delle funzioni di Direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Segretariato generale della difesa al maggior generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito Angelo Gervasio. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato e deliberato di non impugnare quindici leggi delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta, in particolare delle seguenti leggi: la legge della Regione Lazio n. 5 del 30/03/2021, recante "Disposizioni per l'istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità 'Non collaboranti'"; la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 30/03/2021 recante "Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia"; la legge della Regione Toscana n. 13 del 30/03/2021 con "Disposizioni in materia di nomina dei componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008"; la legge della Regione Liguria n. 5 del 02/04/2021 su "Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)"; le leggi della Regione Basilicata n. 14, n. 15 e n. 16 del 21/04/2021 rispettivamente su "Fondo per la crescita dei Comuni confinanti con i giacimenti petroliferi", "Modifiche all'art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18" e "Modifiche alla Legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 (Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego"; le leggi della Regione Puglia n. 4 e 6 del 19/04/2021 relative rispettivamente allo "Screening obbligatorio per l'atrofia muscolare spinale (SMA)" e alle "Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2019 n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), all'articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017 n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) e all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016 n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)"; le leggi della Regione Calabria n. 1, n. 2, n. 4, n. 6 e n.7 del 23/04/2021 contenti rispettivamente "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei)", "Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili)","Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 sulla istituzione dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura)", "Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione" e, infine "Proroga termini istanze contributi per l'anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010". Infine, la legge della Regione Toscana n. 14 del 16/04/2021 contenente "Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998". Il Consiglio dei ministri è terminato alle 19.50. (Com)