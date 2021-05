Cile: Covid, secondo record di contagi nonostante vaccinazione avanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha registrato oggi la seconda quota giornaliera più alta di contagi da nuovo coronavirus dall'inizio della pandemia con 8.680 nuovi casi, secondo dati ufficiali. Questo nonostante il 52 per cento della popolazione risulti già vaccinato con entrambe le dosi. "Assistiamo a questo aumento dei casi con preoccupazione. La cosa più importante è mantenere sempre le misure di prevenzione mentre i cittadini continuano la vaccinazione", ha detto il ministro della Salute, Enrique Paris, in una conferenza stampa. Il numero totale dei contagi dall'inizio della pandemia si è quindi attestato a 1,36 milioni di infezioni, mentre sono 28.928 i morti con 119 decessi nelle ultime 24 ore. "Solo quattro (delle 16) regioni diminuiscono i loro casi negli ultimi sette giorni", ha aggiunto Paris, che ha sottolineato che Il tasso di positività nazionale si è attestato ancora una volta per il quinto giorno consecutivo sopra il 10 per cento con oltre 72.000 tamponi effettuati. (segue) (Abu)