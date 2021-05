Difesa: Usa, Pentagono propone bilancio da 715 miliardi per competere con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa statunitense ha rilasciato una proposta di bilancio da 715 miliardi di dollari, orientata a competere con la Cina eliminando i vecchi sistemi di difesa e investendo in nuove tecnologie. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". Tra i maggiori cambiamenti, l'Aeronautica statunitense chiede di ritirare più di 200 vecchi velivoli e di finanziare, per la prima volta, un missile da crociera ipersonico operativo, un'iniziativa da 200 milioni di dollari. Il piano di bilancio prevede inoltre 5,1 miliardi di dollari per la Pacific deterrence initiative, il fondo creato dal Congresso per contrastare la Cina nella regione indo-pacifica. "Il dipartimento (della Difesa) adotta un approccio chiaro nei confronti di Pechino e fornisce investimenti per dare la priorità alla Cina come nostra sfida principale", ha detto ai giornalisti il vice segretario alla Difesa Kathleen Hicks. (segue) (Nys)