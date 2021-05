Difesa: Usa, Pentagono propone bilancio da 715 miliardi per competere con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il budget documenta anche alcune delle scelte difficili che abbiamo dovuto fare. Riduciamo la nostra dipendenza da sistemi vulnerabili che non sono più adatti all'ambiente di minacce avanzate di oggi o sono troppo costosi da sostenere", ha aggiunto. “Finanziare la ricerca e lo sviluppo in tecnologie avanzate, come la microelettronica – ha proseguito - fornirà le basi per mettere in campo una gamma completa di capacità necessarie, come i missili ipersonici, l'intelligenza artificiale e il 5G ". Il budget del Pentagono in questione fa parte del piano di spesa per la difesa da 753 miliardi di dollari che l'amministrazione del presidente Joe Biden richiede nel suo bilancio federale complessivo da 6.000 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2022. È improbabile che il piano di spesa possa sedare le critiche dei repubblicani sul fatto che il budget della difesa sia troppo ridotto per affrontare al meglio le sfide poste dalla Cina. Molti progressisti sostengono invece che si tratta di una fetta troppo grande del bilancio totale, a fronte di pressanti esigenze interne e minacce non militari come l’emergenza sanitaria. (Nys)