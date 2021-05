Business news: Repubblica Ceca, Agrofert fa ricorso contro la Commissione Ue per lo sblocco dei fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Agrofert ha fatto ricorso contro la Commissione europea davanti alla Corte di giustizie Ue (Cgue). Lo ha confermato al portale "irozhlas.cz" Balazs Lehoczki, portavoce della Cgue. A depositare il ricorso, che risale al 5 febbraio, è stata per l'esattezza la società Primagra, che appartiene al conglomerato industriale fondato dal premier, Andrej Babis. Anche il portavoce di Agrofert, Karel Hanzelka, ha confermato quanto riferito da "irozhlas.cz". L'obiettivo del ricorso, di cui la Cgue attualmente sta ponderando l'ammissibilità, è quello di sbloccare l'accesso del gruppo ai fondi europei congelati sulla base del presunto conflitto di interessi dello stesso Babis. Primagra lamenta che Bruxelles ha violato i suoi diritti perché non ha consentito ad Agrofert di essere ascoltata durante gli accertamenti della Commissione Ue. Inoltre ritiene che l'organo non debba esaminare progetti di finanziamento specifici ma soltanto concentrarsi sul sistema di finanziamento medesimo. (Vap)