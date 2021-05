Business news: Germania, 26 per cento Pmi ha assunto meno apprendisti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 per cento delle piccole e medie imprese tedesche (Pmi) ha assunto nel 2020 meno apprendisti del previsto a causa della crisi del coronavirus. Soltanto il 3 per cento di tali aziende ha registrato un incremento dei contratti di apprendistato. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), banca statale della Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo il Kfw, le Pmi con un fatturato annuo fino a 500 milioni di euro forniscono tradizionalmente la maggior parte delle attività di formazione professionale in Germania. Nel 2020, i contratti di apprendistato nel settore, nelle grandi aziende e nella pubblica amministrazione sono diminuiti del 9,4 per cento su base annua a 465.200. Il dato, diffuso dall'Ufficio federale di statistica (Stba), segna il minimo dalla riunificazione della Germania nel 1990. Secondo il KfW, non vi sono prospettive a breve termine di un ritorno delle attività di formazione nelle Pmi ai livelli precedenti alla crisi. Sia nella prima sia nella seconda metà del 2021, il 26 per cento delle imprese prevede di assumere meno apprendisti di quanto sarebbe avvenuto in assenza della pandemia di Covid-19. (Geb)