Decreto Semplificazioni: De Petris (Leu), buon punto di partenza

- "A una prima lettura del dl Semplificazioni appare positivo il ritiro della norma inaccettabile sul massimo ribasso e va nella giusta direzione anche la mediazione sul tetto per i subappalti, sul quale però bisognerà intervenire ancora in fase di conversione. Restano però alcuni punti fortemente critici, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, che dovranno essere corretti in Parlamento". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris. "Non dobbiamo dimenticare che evitare ogni impatto negativo sull'ambiente è il principale impegno chiesto dalla Ue. In alcuni casi, invece, questi interventi di semplificazione finirebbero proprio per danneggiare seriamente la tutela dell'ambiente". "In particolare - prosegue la presidente De Petris – è necessario intervenire sui passaggi inerenti la bonifica e la riconversione dei siti industriali e le cosiddette semplificazioni sui fronti montano e forestale. Ma è necessario anche modificare e correggere le disposizioni in merito all'economia circolare, in particolare per quanto riguarda i rifiuti, e le procedure attinenti alla nuova commissione speciale Via e alla Sovrintendenza speciale". "Questo decreto è un buon punto di partenza che il Parlamento, modificando i punti ancora deboli o critici, può rendere lo strumento necessario per accelerare la ripresa senza incidere negativamente sull'ambiente, sulla sicurezza e sulle garanzie di legalità", conclude la capogruppo di Leu. (Com)