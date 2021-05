Usa: Biden ringrazia i militari, “siete la spina dorsale del Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato i militari delle Forze armate Usa, definendoli "la spina dorsale del Paese". Parlando alla base di Langley-Eustis, in Virginia, l’inquilino della Casa Bianca ha parlato in particolare del ritiro in corso dall’Afghanistan. Biden ha ordinato a tutte le truppe statunitensi di lasciare l'Afghanistan entro l'11 settembre, in concomitanza con il 20esimo anniversario degli attacchi terroristici che hanno scatenato la guerra al terrorismo di matrice islamica. Questa settimana il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha dichiarato al Congresso che il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan è "leggermente" in anticipo sui tempi inizialmente previsti. Biden ha sottolineato che le truppe statunitensi hanno raggiunto l'obiettivo del loro dispiegamento in Afghanistan, aggiungendo che le minacce date da al Qaeda e dall’Isis sono ora maggiori in altre regioni del mondo. Il suo defunto figlio, Beau Biden, ha prestato servizio nella guerra in Iraq ed è morto di cancro al cervello al suo ritorno. "La nostra esperienza è una frazione di quello che molti di voi e le vostre famiglie hanno passato", ha detto Biden in riferimento alla vicenda di Beau. La visita di Biden a Langley precede le celebrazioni del Memorial day, giorno nel quale negli Stati Uniti d'America si commemorano i soldati caduti di tutte le guerre, rendendo loro omaggio. Quest’anno si terrà lunedì prossimo, 31 maggio.(Nys)