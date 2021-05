Usa: bilancio dipartimento di Stato per 2022 aumenta del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento del budget per il dipartimento di Stato del 10 per cento rispetto all’anno precedente, pari a 58,5 miliardi di dollari. E’ quanto prevede il bilancio federale per il 2022 presentato dall’amministrazione del presidente statunitense, Joe Biden, il cui totale ammonta a 6.000 miliardi di dollari. "Queste risorse - ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in una nota - ci consentiranno di portare avanti l'agenda di politica estera dell'amministrazione a nome del popolo americano”. Secondo il capo della diplomazia di Washington, la nuova quota di risorse destinate al dipartimento di Stato, “riflette anche l'importanza che l'amministrazione attribuisce alla leadership globale degli Stati Uniti e il fatto che la diplomazia e lo sviluppo sono strumenti vitali per promuovere gli interessi degli Stati Uniti".(Nys)