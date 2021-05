© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e vicinanza alla presidente del Senato Elisabetta Casellati: così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in una nota. “Su minacce e parole d'odio non ci sono giustificazioni, sono gesti ignobili. In questi casi è essenziale fare fronte comune e condannare senza esitazioni", ha aggiunto Di Maio.(Com)