Stadio Roma: Pelonzi (Pd), Raggi ammette suo fallimento, prossimo sindaco apra nuovo percorso

- La delibera di Giunta "che revoca l'interesse pubblico sul progetto nuovo stadio della Roma chiude una pagina triste per Roma e per la Roma. Una vicenda che ha provocato una delusione enorme per tutti i tifosi". Lo dichiara in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio. "La delibera - aggiunge - arriva grazie alla volontà della nuova proprietà della As Roma che intende aprire un nuovo percorso per realizzare lo stadio. Questa delibera rappresenta il fallimento di una giunta incapace di finalizzare grandi progetti. Abbiamo sempre dichiarato che il progetto Raggi non rappresentava un reale interesse pubblico ed oggi la Sindaca stessa è costretta ad ammetterlo. Siamo contenti che la nuova proprietà della Roma voglia intraprendere un nuovo percorso progettuale. Sono convinto che la prossima consiliatura targata centrosinistra riuscirà a dare alla Roma ed a Roma il nuovo stadio". (Com)