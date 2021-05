Decreto Semplificazioni: D'Incà, spinta per Paese frutto intervento M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Semplificazioni appena varato in Consiglio dei Ministri "è frutto di un intervento incisivo del Movimento 5 Stelle grazie al quale il testo conterrà norme importanti in continuità con il decreto Semplificazioni1, varato ad agosto 2020". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, secondo cui "non ci sarà nessuna sospensione del codice degli appalti e abbiamo ottenuto lo stralcio della norma sul massimo ribasso. Nel decreto è stata poi inserita una norma che semplifica la richiesta per il superbonus e anche sui subappalti viene confermata, fino al 31 ottobre, la soglia massima del 50 per cento". Inoltre, secondo il ministro, "le norme sulla Governance del Pnrr rispecchiano l’impianto che aveva messo in campo il precedente governo: una cabina di regia a Chigi, l’opportunità di prevedere meccanismi di sostituzione nei confronti dei soggetti attuatori e strutture tecniche di supporto con l’inserimento di personale specializzato proveniente dai Ministeri. Andiamo avanti sulla strada della transizione digitale, con la conferma della piattaforma delle notificazioni della Pa, e proseguiamo con il superamento degli ostacoli della burocrazia con la proroga della responsabilità per danno erariale fino al 2023". Questo decreto, conclude, "è una spinta in più per il nostro Paese che sta uscendo dalla pandemia e vuole cominciare in fretta a correre di nuovo". (Rin)