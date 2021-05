Governo: ecco il comunicato stampa del Consiglio dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi. Segretario, il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (decreto-legge). Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, del Ministro della cultura Dario Franceschini e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato un decreto-legge recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. Di seguito alcune tra le principali previsioni del testo. La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è articolata su più livelli. Responsabilità di indirizzo. La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. (segue) (Com)