Usa-Colombia: colloquio Blinken-Ramirez, focus su relazioni bilaterali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato al dipartimento di Stato il vicepresidente colombiano e ministro degli Esteri designato Marta Lucía Ramírez. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa. Blinken ha riaffermato la partnership duratura che i due paesi hanno mantenuto per decenni, basata sull'impegno per la democrazia, la sicurezza e la prosperità reciproca. Il capo della diplomazia di Washington ha espresso la sua preoccupazione e le sue condoglianze per la perdita di vite umane durante le recenti proteste in Colombia e ha ribadito l'indiscutibile diritto dei cittadini di protestare pacificamente. Ha accolto con favore il dialogo nazionale convocato dal presidente Duque come un'opportunità per il popolo colombiano di lavorare insieme per costruire un futuro pacifico e prospero. Il Segretario ha ribadito il suo apprezzamento per il partenariato Usa-Colombia e si è impegnato a continuare la nostra stretta cooperazione per sostenere una pace duratura in Colombia, coordinare un'efficace risposta sanitaria alla pandemia e facilitare la crescita economica inclusiva mentre il nostro emisfero si riprende.(Nys)