Kosovo: diocesi monastero di Decani, governo attui sentenza della Corte costituzionale del 2016 (2)

- Kurti ha assicurato nei giorni scorsi che il Kosovo è pronto ad aderire all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e ha promesso l'impegno del Paese a proteggere il patrimonio culturale. In una lettera indirizzata all’Unesco a firma dello stesso Kurti, controfirmata anche dalla presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, e dal presidente del Parlamento, Glauk Konjufca, i tre rappresentanti istituzionali hanno chiesto ai vertici dell’Unesco che i quattro monumenti della “World Heritage List” che si trovano nel territorio del Kosovo – il Monastero di Decane, il Patriarcato di Peja, il Monastero di Gracanica e la Chiesa del Venerdì santo a Prizren – vengano rimossi dalla lista dei beni culturali in pericolo in base a una decisione presa nel 2006. Secondo i rappresentanti istituzionali del Kosovo sulla base della valutazione di istituzioni professionali e indipendenti delle organizzazioni sia locali che internazionali tutte le chiese ortodosse in Kosovo godono di un alto livello di sicurezza e non sono in pericolo. (segue) (Alt)