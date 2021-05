Decreto Semplificazioni: Franceschini, trovato giusto equilibrio tra accelerazione e tutela paesaggistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raggiunto un importante e innovativo punto di equilibrio tra le esigenze di accelerare i tempi di esecuzione delle opere pubbliche e quelle di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. E ciò è avvenuto nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini commenta le norme contenute nel decreto semplificazioni che introducono una nuova soprintendenza speciale per il Pnrr e nuove procedure autorizzative per la realizzazione delle opere. "Sempre nell'ottica di rendere più veloce l'attuazione del Pnrr senza allentare la tutela del paesaggio – ha aggiunto Franceschini – il decreto introduce nuove procedure autorizzative". In una nota il ministro ha poi ricordato la la Soprintendenza speciale per il Pnrr, che sarà un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di importanza strategica stabiliti dal Pnrr. (segue) (Com)