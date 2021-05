Decreto Semplificazioni: Franceschini, trovato giusto equilibrio tra accelerazione e tutela paesaggistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine sulla banda larga le norme prevedono semplificazioni in materia di procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari. In particolare, viene introdotta l'esenzione dalle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per gli scavi condotti con mini trincee (fino a 50 cm) o micro trincee (fino a 30 cm), con il solo obbligo di previa comunicazione di inizio lavori al Soprintendente e, nelle piazze dei centri storici, di presentare il progetto di risistemazione delle pavimentazioni. L'esenzione dalle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (quindi sia di autorizzazione paesaggistica sia culturale per immobili vincolati) riguardano anche gli interventi di riammodernamento di impianti radioelettrici (per esempio antenne) preesistenti e già autorizzati, purché siano dimensionalmente contenuti (modifiche di 1,5 metri di altezza o variazioni di sagoma entro 1,5 metri quadri). (Com)