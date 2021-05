Recovery: Tinagli (Pd), accolte nostre proposte su subappalto e massimo ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenere insieme semplificazioni, diritti e legalità è possibile: è quello che abbiamo sempre sostenuto e che ritroviamo nel decreto Recovery. Il governo e il presidente Draghi hanno accolto le proposte del Partito democratico sugli aspetti più critici legati a subappalti e massimo ribasso e saputo fare una sintesi che aiuterà l'Italia a rialzarsi in modo rapido e giusto". Lo dichiara Irene Tinagli, vice segretaria del Partito democratico che esprime "particolare soddisfazione per aver accolto e inserito la clausola sull'occupazione di donne e giovani sotto i 36 anni: con questa norma il piano di investimenti del Recovery si trasforma in un potente strumento di cambiamento del nostro mondo del lavoro".(Com)