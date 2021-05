Usa: Casa Bianca, Biden resta determinato a far luce su assalto al Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Jean-Pierre arrivano dopo che Senato degli Stati Uniti ha bloccato la formazione di una commissione bipartisan d’inchiesta sull’insurrezione al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. Il disegno di legge, dal quale si erano dissociati i principali leader del Partito repubblicano al Congresso, non ha raccolto i 60 voti necessari per l’approvazione: a favore si sono espressi 54 senatori, tra i quali sei repubblicani (Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Rob Portman, Mitt Romney e Ben Sasse). La commissione era stata proposta dal Partito democratico come strumento necessario a far luce sugli accadimenti di uno dei giorni più neri della storia recente della democrazia statunitense: il 6 gennaio, mentre il Congresso era in seduta congiunta per certificare l’elezione del democratico Joe Biden, centinaia di sostenitori dell’allora presidente uscente Donald Trump hanno assaltato il Campidoglio provocando violenze che hanno portato alla morte di cinque persone. (segue) (Nys)