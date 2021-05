Regno Unito-Italia: Della Vedova, accordo bilaterale servirà a codificare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo bilaterale in fase di definizione fra Italia e Regno Unito punta a raggiungere un rapporto di cooperazione che sia chiaramente codificato. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, nel corso di un punto stampa all’ambasciata italiana a Londra. Come spiegato, l’accordo sarà basato su sette pilastri che comprendono tutte le maggiori aree di collaborazione. La prima è quella di politica estera e di sicurezza. Giunto su richiesta britannica, l’intesa consentirà di ridefinire le priorità fra i due Paesi e l’auspicio è che venga portato a termine entro fine anno, grazie anche ai costanti contatti a livello tecnico e politico in corso fra i due Paesi. "Stiamo lavorando per raggiungere un accordo proprio in una fase in cui abbiamo le presidenze concomitanti del G7 e del G20", ha detto Della Vedova. (Rel)