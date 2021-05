Commercio: Di Stefano, record esportazioni per grandezza imprese e sostegno istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sulle esportazioni italiane di aprile presentati dall'Istat sono prova "della grandezza" delle nostre imprese e della "incessante attività di sostegno istituzionale" loro fornita ogni giorno. Lo ha scritto il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo facebook. “Secondo gli ultimi dati Istat, ad aprile 2021 continua la corsa delle esportazioni italiane verso i paesi extra Ue: +7,3 per cento rispetto a marzo 2021 e +104,4 per cento rispetto ad aprile 2020 (mese segnato da un sostanziale stop delle esportazioni per via della prima ondata della pandemia). E fin qui, 'tutto normale' ci sarebbe da dire”, ha scritto Di Stefano mettendo però l'accento sul "dato più indicativo", quello del confronto con il periodo “pre-pandemia” del 2019. "Infatti il valore dell’export di aprile 2021 (pari a 21 miliardi di euro) si rivela in effetti superiore sia ai 10 miliardi di aprile 2020 che ai 19 miliardi di aprile 2019! Numeri davvero da record. Mentre l'aumento su base mensile è trainato dai beni strumentali (+14,3 per cento), quello annuo è particolarmente ampio per i beni di consumo durevoli (+596,5 per cento). Tra i mercati di destinazione spiccano Turchia (+138,0 per cento), paesi Mercosur (+112,7 per cento), Stati Uniti (+112,5 per cento), Cina (+98,2 per cento) e paesi OPEC (+92,1 per cento). Come dico sempre, questi grandi risultati sono frutto tanto della grandezza delle nostre imprese esportatrici quanto dell’incessante attività di sostegno istituzionale che diamo loro ogni giorno. Avanti così", ha concluso Di Stefano. (Res)