Decreto Semplificazioni: salta superbonus 110 per cento per alberghi e pensioni

- Secondo quanto prevede l'ultima bozza del decreto semplificazioni, al vaglio del Consiglio dei ministri, scompare il superbonus al 110 per cento per gli alberghi. Nel dettaglio, sono esclusi dall'incentivo gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2, ovvero alberghi e pensioni (con fine di lucro). Al contrario, l'incentivo viene esteso per le categorie B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme); B/2, ovvero case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); e D/4, case di cura ed ospedali (con fine di lucro).(Rin)