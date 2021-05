© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata superata oggi la soglia dei 33 milioni di somministrazioni. È quanto rende noto la struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo. Nel dettaglio, sono state 3,5 milioni le somministrazioni nell'ultima settimana, ad una media di 500 mila al giorno. La percentuale di over 80 con una dose sale al 90,35 per cento mentre quella degli over 70 supera l'81 per cento. (Rin)