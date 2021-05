© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una giornata ancora segnata da morti sul lavoro, bene che il governo, ascoltando le parti sociali, su spinta del Pd e Ministero del Lavoro, non solo escluda il massimo ribasso ma normi il subappalto tutelando la legalità e i diritti e la sicurezza dei lavoratori nel decreto Semplificazioni". Lo scrive su Twitter Giuseppe Provenzano, vice segretario Partito democratico. (Com)