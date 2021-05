Commercio estero: Di Maio, Patto per l'export sta portando i suoi frutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha celebrato i dati dell'Istat sulle esportazioni di aprile, rivendicano i successi dell'azione messa in campo dal governo a sostegno delle imprese. "Dopo un anno di lavoro, il Patto per l'Export sta portando i suoi frutti: continuiamo a dare il massimo", ha scritto Di Maio in un messaggio pubblicato sulla propria pagina facebook. Di numeri "da record" ha parlato anche il sottosegretario Manlio Di Stefano, elogiando "la grandezza delle nostre imprese esportatrici" e "l’incessante attività di sostegno istituzionale che diamo loro ogni giorno". "Ben detto, Stefano", ha scritto Di Maio. (Com)