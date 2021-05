Decreto Semplificazioni: Franceschini, trovato giusto equilibrio tra accelerazione e tutela paesaggistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla valutazione di impatto ambientale, ha ricordato, "le norme prevedono la semplificazione della sottoscrizione del decreto di Via statale che sarà firmato direttamente dai Direttori generali competenti anziché dai ministri Mite e Mic. Inoltre, viene introdotto l'assorbimento dell'autorizzazione paesaggistica nel concerto del Mic reso in sede di Via, nei casi in cui la documentazione progettuale presentata dal proponente consenta di valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento, a condizione cioè che la relazione paesaggistica redatta dal proponente sia completa. In materia di fonti rinnovabili le nuove norme prevedono semplificazioni nelle aree contermini in relazione agli impianti Fer. In particolare, si prevede in via generale che il Mic si esprima nelle aree vincolate, anche in itinere, e nelle aree contermini. Si precisa poi che nelle aree contermini a quelle paesaggisticamente vincolate, il Mic si esprima con parere obbligatorio ma non vincolante. Le norme prevedono inoltre che non è necessario autorizzare gli interventi di repowering di impianti Fer esistenti, purché il potenziamento sia contenuto, nel caso di impianti eolici, come dimensioni delle pale eoliche entro il doppio dell'impianto preesistente. (segue) (Com)