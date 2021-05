Uruguay: Covid, pubblicato studio preliminare su efficacia vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute dell'Uruguay ha pubblicato il primo studio preliminare sugli effetti della vaccinazione contro il nuovo coronavirus nel paese. Il documento, reso noto giovedì 27, indica che la diminuzione dei casi di Covid-19 in persone vaccinate con le due dosi a quattordici giorni di distanza dal richiamo è risultata del 57 per cento per quanto riguarda il vaccino CoronaVac del laboratorio cinese Sinovac, e del 75 per cento per quanto riguarda il vaccino di Pfizer. Sul fronte dei ricoveri in unità di terapia intensiva, l'effetto dei due vaccini ha rivelato un'efficacia rispettivamente del 95 e del 99 per cento. L'indice di mortalità si è ridotto del 97 per cento con il CoronaVac e dell'80 per cento con il Pfizer. Al 25 maggio le persone vaccinate con almeno una dose corrispondono al 45,8 per cento della popolazione mentre il 28 per cento ha ricevuto le due dosi del programma di immunizzazione. (segue) (Abu)