Uruguay: Covid, pubblicato studio preliminare su efficacia vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo il risultato dello studio, seppure chiarendo che si tratta di preliminari, rende "evidente che la vaccinazione è uno strumento fondamentale per contenere la diffusione e le conseguenze della pandemia". Il rapporto precisa ad ogni modo che i risultati "devono essere interpretati con cautela, in quanto non si tiene conto dell'età delle persone, delle loro comorbilità e dei gruppi ad alta esposizione, come il personale sanitario". Nelle ultime 24 ore l'Uruguay ha registrato 3.942 nuovi casi di coronavirus su 20.597 tamponi effettuati, con una positività del 19,13 per cento. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 280.372. Sono stati 44 invece i decessi informati nell'ultimo bollettino per un totale di 4.066 decessi. Secondo il sito OurWorldInData l'Uruguay è attualmente primo al mondo per numero di contagi per milione di abitanti e secondo per numero di decessi. (Abu)