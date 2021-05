Grecia: ministro Esteri Dendias visiterà il Kosovo a giugno, posizione su riconoscimento "resta invariata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias visiterà il Kosovo a giugno per incontri di alto livello istituzionale. Lo ha confermato il ministero degli Esteri di Atene. "Il ministro Dendias visiterà il Kosovo all'inizio di giugno, dopo gli ultimi sviluppi e la formazione del nuovo governo", si legge in un comunicato in cui si aggiunge che la posizione della Grecia sul non riconoscere l'indipendenza del Kosovo rimane invariata "ma, allo stesso tempo, è risaputo che Atene ha mantenuto un approccio costruttivo nei confronti di Pristina". Intervenuto sull'argomento il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato che Belgrado ha ricevuto assicurazioni che la Grecia non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo, rilevando tuttavia che i progressi nelle relazioni tra Atene e Pristina "non sono una buona notizia". Secondo quanto riportato dai media serbi, Vucic ha anche commentato le affermazioni secondo cui la Francia potrebbe presentare una proposta per un accordo provvisorio tra Kosovo e Serbia in base al quale il nord del Kosovo otterrebbe l'autonomia in cambio della liberalizzazione dei visti in Ue per i cittadini kosovari e il riconoscimento dalla Grecia. "Non commenterei senza sapere qualcosa", ha detto Vucic. (Gra)