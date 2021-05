Kosovo: premier Kurti scrive a guida monastero di Decani, "diversità culturale è ricchezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha scritto a Sava Janjic, igumeno (titolo con cui viene indicata la guida di un monastero nelle Chiese ortodosse) del monastero di Decani, esprimendo l'impegno del governo del Kosovo a proteggere il patrimonio culturale di tutte le comunità del Paese. Inoltre il capo di governo ha auspicato di visitare il monastero nel prossimo futuro e "discutere questioni di interesse comune". "La diversità culturale del nostro Paese è la garanzia più forte per una pace duratura. In qualità di primo ministro del Kosovo, proteggerò tutti i nostri monumenti, e in particolare le chiese e i monasteri ortodossi. Tutti i beni del ricco patrimonio culturale del Kosovo, senza eccezioni, sono motivo di orgoglio, identità ed educazione per il nostro stato e il nostro popolo", ha scritto nella lettera Kurti ripresa dai media kosovari. "Le istituzioni del Kosovo hanno intrapreso innumerevoli azioni per proteggere i diritti culturali delle comunità non maggioritarie. Vogliamo continuare con un buon lavoro in modo che tutti i nostri cittadini possano godere senza ostacoli dei nostri beni culturali comuni con valori universali", ha concluso. (segue) (Alt)