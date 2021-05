Kosovo: premier Kurti scrive a guida monastero di Decani, "diversità culturale è ricchezza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla ha inviato in precedenza una lettera al presidente esecutivo dell'associazione Europa Nostra, Hermann Parzinger, invitandolo in visita nel Paese balcanico ed esprimendo preoccupazione per la decisione di includere il monastero di Decani nella lista dei sette monumenti europei maggiormente a rischio. Gervalla, nella lettera, ha ribadito che la diplomazia di Pristina considera tale decisione da parte di Europa Nostra come "infondata" e "non in linea con la realtà sul terreno". Invitando Parzinger a visitare l'area del monastero di Decani ed a parlare con gli abitanti dell'area, Gervalla ha sottolineato che il Kosovo "è pienamente impegnato alla protezione di tutti i monumenti di interesse culturale nel Paese, ed in particolare delle chiese e dei monasteri ortodossi". (segue) (Alt)