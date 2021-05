Kosovo: premier Kurti, misure di reciprocità con la Serbia ma con gradualità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato da Kurti nei giorni scorsi, il dialogo tra Kosovo e Serbia continuerà ma il processo negoziale deve essere ben preparato con un'agenda chiara e con un risultato atteso: il riconoscimento reciproco tra i due Paesi. Dopo una cena informale ospitata dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il premier kosovaro Kurti ha detto che incontrerà il presidente serbo Vucic a Bruxelles a metà giugno e che l'incontro si concentrerà su come procedere con il dialogo "e su quale deve essere il nuovo capitolo" nei negoziati. "Dobbiamo concordare il processo da seguire perché non possiamo continuare il modo in cui è stato fatto negli ultimi anni e con i governi precedenti. Vogliamo un dialogo ben preparato come parti alla pari. Il nucleo è ciò che hanno detto e il presidente Joe Biden e altri leader mondiali, cioè che la soluzione consiste nel riconoscimento reciproco", ha rilevato il premier kosovaro. (segue) (Alt)