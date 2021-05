Nato: Kosovo, generale Usa Cavoli in visita per esercitazione Defender Europe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze armate statunitensi in Europa e Africa, generale Christopher Cavoli, si è recato in visita in Kosovo per assistere all'esercitazione Defender Europe 21. Il generale Cavoli, nel corso della visita avvenuta ieri, ha incontrato tra gli altri il ministro della Difesa kosovaro Armend Mehaj e il comandante della missione Nato Kfor, generale Franco Federici. Gli Stati Uniti sostengono la transizione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un una forza di difesa multi-etnica, interoperabile e capace di contribuire alla stabilità ed alla sicurezza globale, si legge in una nota dell'ambasciata Usa a Pristina. (segue) (Alt)